Décès de madame Denise Bombardier

Je continue de croire et d’espérer, ce mardi 4 juillet 2023, que c’est une fausse nouvelle. C’est vous dire combien je regrette le départ de cette grande dame du journalisme et de la pensée critique au Québec et que j'ai de la difficulté à concevoir qu'elle ne sera plus parmi nous. Madame Bombardier représente pour moi, et je l’écris au présent, l’audace, l’érudition, l’incarnation même de la culture. Une dame fière de son identité québécoise.

Je n’oublierai jamais sa dénonciation audacieuse de la pédophilie dans la littérature à l'émission très parisienne de Bernard Pivot et son émission Noir sur Blanc, à la télévision de Radio-Canada, où elle interviewait avec grâce et intelligence les grands intellectuels du monde entier. Ce fut un honneur pour moi Madame Bombardier d'avoir fait brièvement connaissance avec vous lorsque je dirigeais la revue Jonathan.

4 juillet 2023