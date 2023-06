Fête nationale du Québec 2023. Que la Fête commence !

MONTRÉAL - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) en partenariat avec le gouvernement du Québec et la porte-parole de la Fête, Léane Labrèche-Dor, invitent le public à prendre part aux milliers d'activités offertes dans le cadre de la Fête nationale, sous le thème « Entrez dans la danse ». Pour tout connaître sur la programmation, le public est invité à consulter le site Internet officiel, soit le fetenationale.quebec, et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.

Les grands spectacles du 23 et 24 juin

Fête nationale du Québec - Entrez dans la danse (Groupe CNW/Fête nationale du Québec)

Pour débuter les festivités en grand, la Fanfare Strada et le cirque FLIP Fabrique animeront les plaines d'Abraham, à l'entrée de la Croix du Sacrifice, dès 14 h. Les artistes se déplaceront dès 16 h sur Grande Allée, qui sera piétonne pour l'occasion. Les festivités se poursuivront sur la scène principale des Plaines dès 19 h, avec le groupe punk-rock Vulgaires Machins. Le Grand spectacle de la Fête nationale dans la capitale déroulera ensuite son tapis bleu sous la direction musicale d'Antoine Gratton et mettra en vedette Émile Bilodeau, Vulgaires Machins, Louis-Jean Cormier, Patrick Norman, Laurence Jalbert, Muzion, Kanen, Maten, Pierre Kwenders, Simon Kearney et Marilyne Léonard, accompagnés par six danseurs.ses. Les artistes offriront un spectacle rassembleur et festif en interprétant leurs succès populaires revisités pour l'occasion. Le lendemain, c'est Alfa Rococo, la Ligue nationale d'Impro, le cirque Kikasse et Stéphane Moreau, chansonnier, qui vous attendent à la Fontaine de Tourny dès 11 h pour une journée de découvertes. Assistez à l'hommage au drapeau à 11h avec comme toile de fond l'hôtel du Parlement. Pour tout savoir, rendez-vous au : capitale.fetenationale.quebec .

Le 23 juin également, Paul Piché, Ariane Roy et Sofia Duhaime seront de la fête au grand spectacle de Gatineau, qui se tiendra dans le secteur piétonnier de la rue Laval. La programmation de l'événement de l'Outaouais est disponible ICI.

À Montréal, le Grand spectacle sera de retour au parc Maisonneuve le 24 juin et les artistes réunis pour l'occasion vous feront vivre un moment des plus festifs. Animé par Pierre-Yves Lord, le Grand spectacle accueillera sur scène Marjo, Garou, Isabelle Boulay, Mélissa Bédard, Fouki, Jay Jay, Lydia Képinsky, P'tit Béliveau, Souldia, Scott-Pien Picard et Justin Boulet. De plus, le défilé sera de retour dans sa formule déambulatoire. Le départ se fera à 13 h 30 à l'angle du boulevard Saint-Joseph Est et de la rue Molson et l'arrivée au parc Maisonneuve est prévue aux environs de 15 h. Pour tout savoir sur le spectacle et le défilé, rendez-vous au fetenationale-montreal.qc.ca.

Des centaines de fêtes pour tous les goûts

En plus des grands spectacles, des centaines d'événements seront présentés ailleurs au Québec le 23 juin. Notons, entre autres, la présence des Cowboys Fringants à Terrebonne, Vincent Vallières à Victoriaville, Daniel Boucher à Rivière Rouge, Corneille à Alma et Kain à Saint-Georges-de-Beauce. Le 24 juin, la Fête nationale se poursuit avec une grande variété de spectacles et encore plusieurs artistes en prestation partout au Québec : Jay Scott à Saint-Eustache, Les Trois Accords à Sherbrooke, Rita Baga, Ariane Roy, Bon Enfant, Brigitte Boisjoli, Gab Bouchard, Claudia Bouvette, Hologramme, Laura Niquay, Lou-Adriane Cassidy, Marie-Gold, Martha Wainwright, Michel Rivard, Pierre Kwenders et Rymz à Laval. Pour tout savoir, cliquez sur programmation.fetenationale.quebec.

Partenaires de la Fête nationale

La Fête nationale peut compter sur la présence de partenaires de choix. Merci au gouvernement du Québec pour sa confiance renouvelée. Merci également à notre présentateur officiel Hydro-Québec, sans qui il n'y aurait pas d'électricité dans l'air. Nous levons également notre verre à notre partenaire majeur, la SAQ, qui rend nos rassemblements encore plus festifs et mémorables, et à Rouge FM, radiodiffuseur du spectacle dans la capitale.

23 juin 2023