Bienvenue dans le monde de Milos Forman

Autrefois, la police effectuait des descentes dans les bains saunas de Montréal, et le seul à dénoncer cette répression policière contre la communauté gaie était Jean Basile au Devoir. Aujourd’hui, personne ne dénonce la nouvelle morale puritaine et fasciste qui condamne les hommes hétéros clients des escortes majeures et vaccinées. Celles-ci, comme on le sait, offrent leurs services sur Internet et ailleurs, et nos médias glorifient ces jeunes filles, bien de chez nous, qui s’offrent dans le plus simple appareil sur Onlyfans, entre autres. Ces jeunes dames accordent de longues interviews à nos réseaux de télévision qui vantent leur succès de femmes d'affaires, tandis que leurs clients sont pourchassés par la police - trouvez l'erreur !

Les hommes hétéros qui les fréquentent et achètent leurs services, ont, eux, besoin d’une «évaluation clinique ». nous apprenait il y a quelques jours le JdeM dans le détail. Vous souvenez-vous de l’infirmière Ratched dans le film de Milos Forman, « Vol au-dessus d'un nid de coucou »? Elle utilisait principalement l'humiliation comme moyen de manipuler les patients. Elle était tyrannique et blessait les gens, une violence qui lui venait de son passé d'infirmière dans l'armée. Eh bien, Ratched est bien vivante et elle pratique maintenant son métier à Longueuil.

Voici donc un extrait de l’article du JdM, paru le 3 juin 2023 :

« Un projet pilote inédit pour éduquer les clients qui achètent les services sexuels d’escortes majeures. Le programme de type John School est testé par le Service de police de l’agglomération de Longueuil. Chaque client a d’abord une première évaluation clinique. (C’est bien écrit, mes ami.e.s, noir sur blanc) Il y a ensuite une journée obligatoire de sensibilisation, où infirmière, avocats, policier et intervenants s’adressent à eux. Et pas question de rester assis en silence pendant huit heures. Les hommes doivent s’ouvrir et participer, assure Mme Pouliot. Cela amène souvent des discussions intéressantes, juge-t-elle, notamment sur leurs différentes croyances concernant l’achat de services sexuels. Certains se justifient en disant avoir des «besoins sexuels irrépressibles impossibles à contenir». D’autres ont des réflexions qui reflètent une «masculinité toxique» et parfois même la «culture du viol» : «Si je paie, je ne me ferai pas dire non et je suis certain que je vais avoir ce que je veux.» La majorité expose aussi le caractère «volontaire» de la femme, persuadé que si elle ne l’était pas, «ils s’en rendraient compte».

VALÉRIE GONTHIER, Journal de Montéral, 3 juin 2023, Un projet pilote inédit pour éduquer les clients qui achètent les services sexuels d’escortes majeures

11 juin 2023