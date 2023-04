À l’index et sous le feu de la censure – plus ça change, plus c’est pareil !

Fin 2022, je me suis trouvé ambassadeur pour la promotion de l’exposition « À l’index ! Regards sur la censure littéraire au Québec » lors de son passage à l’Université Laval (1). L’exposition, comme l’intitulé l’indique, retrace l'histoire de la censure littéraire au Québec de 1625 à 2022. Le plus important pour moi ne fut toutefois pas l’histoire, mais l’avertissement sous-jacent, à savoir que nous n’en avons pas fini avec la censure. Que les forces obscurantistes, de gauche ou de droite, qui n’aiment pas notre liberté de penser ni la liberté de création et de publication, sont toujours avec nous, toujours en œuvre, toujours en train de faire du mal.

La censure, c’est de l’actualité à présent. C’est notre fardeau quotidien, notre souffre-douleur courant. Il convient donc d’en parler, de réfléchir et de lutter contre toutes les formes de censure. Je suis d’accord avec Martin Luther King Jr, quand il affirme : « Celui qui accepte passivement le mal est tout autant responsable que celui qui le commet. Celui qui voit le mal et ne proteste pas, celui-là aide à faire le mal. » (2).

Une exposition pour nous réveiller

Y a-t-il eu plus ou moins de censure au Québec qu’en Europe ?

Certainement moins, car la première imprimerie locale date de 1764. « De plus, la population demeure peu scolarisée, le taux d’alphabétisation est bas, et les livres constituent, par conséquent, des biens peu accessibles » (3). Cela changea lentement à partir du milieu du 19e siècle, où la lutte entre « les libéraux et les ultramontains » se déroula dans le domaine littéraire (et culture artistique), avec comme arme et méthode « la censure interdisant ». Par la suite, dans les années 1920 – 1940 cela s’empira, et s’observait que les deux, les libéraux et les ultramontains, s’unissaient contre le socialisme, l’anarchisme et le communisme. Pour après aboutir à une étatisation de la censure dans les mains de l’État, avec la censure judiciaire comme fidèle accompagnatrice.

Aujourd’hui, la censure accusatoire et culturaliste est à la disposition de tout le monde, quoique les différents courants du mouvement de « politiquement et moralement correct » en raffolent. Ayant remplacé (sinon noyauter) « la gauche » d'autrefois, la volonté de censure révèle à présent la volonté de puissance nietzschéenne. L’histoire, en ce sens, c’est une triste succession, où le cureton se fait remplacer par le pouvoir clérical, où le pouvoir clérical se fait remplacer par le pouvoir des clercs étatiques, et où (aujourd’hui) le pouvoir des clercs étatiques se fait remplacer par le pouvoir des obscurantistes du politiquement et moralement correct.

Karl Marx, qui avait un sens aigu de l’ironie de l’histoire, a eu raison de confirmer que : « Tous les grands événements et personnages de l’histoire du monde se produisent pour ainsi dire deux fois… la première fois comme une grande tragédie, la seconde fois comme une farce sordide… » (4). La censure n’échappe pas à la règle, cela débute bien en tragédie et se poursuit en tant que farce sordide, en tant que bêtise.

Une typologie de la censure

Tous les types d’imprimés ont subi la censure littéraire au Québec en fonction des contextes sociétaux et en fonction des différents acteurs qui ont promu et soutenu une politique et une culture de censure. Examinons à cette fin comment l’exposition « À l’Index » conçut et classifia le phénomène de censure littéraire. Trois catégories sont introduites :

« • La censure punitive, comme son nom l’indique, punit la publication d’un imprimé en imposant diverses sanctions, telles que l’autodafé, la mise à l’Index, l’interdiction par mandement ou la condamnation en public. Il s’agit de la forme la plus concrète et la plus évidente de la censure littéraire.

• La censure prescriptive, quant à elle, se dissimule davantage. Au lieu de les interdire, elle cible les ouvrages à lire sous forme de prescriptions. Elle oriente ce qui doit être écrit, souhaitant imposer une norme contraignante sur la production littéraire.

• L’autocensure réfère à une sanction exercée par l’auteur sur ses propres écrits, généralement effectuée par crainte de conséquences ou de représailles néfastes. » (5).

La censure se clarifie en la comparant avec une hydre ! Vous coupez une tête de l’hydre, il en pousse une autre. Pareil avec la censure (et la volonté de censurer) qui ne disparaît guère après qu’une tête ait été tranchée, car aussitôt émerge une autre forme de censure encore plus redoutable et cruelle, une autre forme de censure aussi bête et puissante pour la remplacer.

Comparer la censure avec une hydre, souligne avec pertinence que celle-ci ne se réduit en rien à une curiosité du passé, elle nous illustre que tout passe par la volonté de censure, par la détermination d’épurer et de « changer les mentalités » des autres, par la volonté de construire à partir d’en haut un monde plus « juste », meilleur, par la force du knout. La volonté de censurer nous révèle entièrement le côté sombre de la lutte du (supposé) bien contre le (supposé) mal.

La lutte du Bien contre le Mal

La censure, ça se veut ! Quand la gauche ou la droite censure, c’est voulu ! C’est un élément dans la lutte, un ingrédient dans la quête (et la soif) du pouvoir, c’est un marqueur qui attire l’attention (et la sympathie) vers soi, vers les gens du Bien (sic!). La censure, c’est le sentiment de lutter contre le Mal, de l’éloigner, de le refuser, de montrer qu’il ne sera pas toléré. Ce qui unit les forces de la censure, c’est l’image d’une société sous leurs tutelles, sous le knout!

La lutte du (supposément) Bien contre le Mal se définit d’abord par l’identification de ce qu’est « le Mal ». Le Mal, en ce qui concerne la littérature, est de tout temps les écrits (et de produits culturels) qui ne sont pas agréés par les courants du politiquement et moralement correct. Le moralisme ambiant et la valse des rôles ne changent en rien une telle logique.

Au Québec, comme dans le reste du monde (6), c’est la censure bête et méchante du roman « L’amant de Lady Chatterley » (1928) de David Herbert Lawrence, de même que le roman « Histoire d’O » (1954) de Pauline Réage (7). Deux romans superbes ! Deux romans sur la sexualité humaine et sur l’ambiguïté d’embastionner celle-ci dans des conventions sociales trop restreintes.

Le premier, L’amant de Lady Chatterley, c’est un livre sur la libération sexuelle et amoureuse. C’est la voix d’une jeune femme qui voit son époux revenir paralysé après la 1re guerre mondiale, en fauteuil roulant et impuissant sexuellement. Un époux qui chute moralement et physiquement, qui devient un monstre et qui rend la jeune femme malheureuse et déprimée. Sa solitude est exacerbée par les plaintes de son époux concernant son incapacité à avoir des enfants et sa suggestion qu'elle tombe secrètement enceinte d'un autre homme afin de lui laisser un héritier. Et là, entre en scène le garde-chasse, l’amant, et une relation qui devient « l’amour ». Le roman de D. H. Lawrence c’est un hommage à l’amour et à son triomphe face aux obstacles qui le dénigre.

Le roman de Pauline Réage, Histoire d’O, est d’une mouture différente. Sous la chape de sadomasochisme, fortement teinté de lesbianisme, de même qu’un éloge à la soumission, présenté (faussement) comme vertu féminine et féministe (sic!), l’auteure met tout en mythe. C’est une mythologie du bonheur dans l’esclavage, le bonheur sous l’auspice de soumission et la dénégation de soi. Le roman se subsume dans une mythologie qui unit chair et esprit dans la rédemption (à peu près quasi spirituelle) d’effacement de soi.

Que les deux romans soient devenus des best-sellers, l’histoire en témoigne. C’est surtout de la littérature de qualité qu’on a voulu censurée, écrite par deux littéraires de métiers qui savent écrire, qui savent à merveille habiliter le verbe et le mot. Loin de la littérature authentiquement (et bassement) pornographique où les mots ne servent qu’à étriller les sens.

La pulp révolution

Une chose se remarque clairement dans l’exposition « À l’index », à savoir l’absence d’analyse de la littéraire pornographique de bas étage, de l’arrière-boutique ou sous le comptoir.

C’était pourtant 99% de la littérature pornographique en circulation. C’était la littérature des romans à « trois sous » (pulp( (8) fiction), de littérature peu coûteuse et de piètre qualité matérielle, où le profit se gagnait « en pornographie » de tout genre, mais surtout parmi les acheteurs issus des « minorités sexuelles ». C’était une littérature-tendance qui coulait tranquille et impérieuse comme une rivière, d’où s’ajoutaient quelques opérations policières de temps à l’autre pour signaler que le commerce pornographique ne rime pas nécessairement avec l’acceptabilité sociale. En d’autres mots, le (supposé) Mal s’accepte quand il se fait discret et quand il accepte sa place dans l’ombre, tandis que le Mal ne s’accepte plus quand il se mêle et fait compétition avec la littérature de qualité, la littérature sérieuse, la littérature dont nous sommes fiers.

La littérature pornographique (ou érotique) à « trois sous » était avant tout la littérature des « minorités sexuelles ». C’était notamment là où se trouvait de l’argent à encaisser, l’argent qui permettait de se remplir les poches. Surtout, c’était le lieu où s’annonçait la « libération sexuelle », à savoir l’indifférence culturelle à l’égard du lesbianisme, gayisme, et pareils. La tendance, qui se levait dans les années 1920 pour se renforcer singulièrement dans les années 1940 à 1980, avait des auteurs tout prêts pour produire cette sorte de pornographie. Des auteurs certainement empressés par le peu d’enthousiasme des maisons d’édition ordinaires et d’autant plus motivés par le pactole clignotant qu’un marché en manque pouvaient donner. Cette littérature se révélait être une mine d’or.

La raison pour laquelle l’exposition « À l’index » ne parle pas trop de ce tsunami pulp pornographique, c’est que la langue française a été un obstacle, tandis que le Canada anglophone le subissait entièrement. La dernière barrière contre la censure de la littérature pornographique fut de ce fait une affaire de douanes rendant en 2000 ultra vires (non constitutionnelle) une vieille interdiction d’importer des livres « indécent ».(9).

Le déplacement du Mal

Aujourd’hui, nos élites, nos épistocrates, nos leaders, notre avant-garde, de gauche ou de droite, ne censurent pas la littérature pornographique ou érotique. Le soupçon même qu’ils pouvaient imaginer agir pareils les mettent en hargne ! Le mal et la censure ont changé de champs. À présent, la mode c’est de la sensibilité offensée, de l’émotion bafouée, du psychologisme de l’incorrecte ou encore, des thèmes ou des mots interdits qui doivent être censurés, modifiés, corrigés et effacés. La volonté de moraliser la société par en haut et de punir les gens immoraux, les populistes, domine. Le Mal, c’est de penser par soi-même et de façon critique !

Le triste destin des livres de Roald Dahl peut nous servir comme exemple. Arrive la censure ! Jugés « offensants », c’est la trappe, la guillotine des mots ! S’impose la réécriture « positif », du raturage « inclusif » et d’autre insanité langagière ! Pas de respect pour l’auteur, pas de respect pour des mots et des expressions. Adieu à la langue colorée, imaginative, ingénieuse, qui a tant séduit des enfants. Bienvenue à la langue incolore, délavée, vide, léthargique, agonique, que préfèrent nos élites, nos partisans du moralement et politiquement correct. Ils ont les pouvoirs et ils savent qu’ils peuvent faire selon leurs volontés !

Pauvre Roald Dahl qui était un auteur formidable. Il prenait les enfants au sérieux et était solidaire avec eux. Ce sont des livres irrespectueux, impertinents, effrontés, en fait des délices littéraires, qu’adopte le point de vue de l’enfant regardant le monde de mensonge, tartuferie, fausseté, et avant toute l’hypocrisie des adultes. Ce sont des livres dans la langue des enfants, avec des expressions directes et sans détour. C'est une langue crue, une langue ou une fat (une graisseuse), c’est une fat (idem), et une idiote, une écervelée et un menteur ce que le mot indique. Les mots affirment leurs sens, sans qu’il soit nécessaire, ou opportun, de changer de mots et de signification pour plaire au monde adulte, plaire au monde des censeurs. C’est une langue bâtie sur l’affirmation que « la vérité sort de la bouche de l’enfant » , « par la voix des simple de l’esprit que la vérité s’impose », ou encore « un enfant juge selon son cœur, un adulte selon les conventions ». Ce que tout adulte ayant vécu et interagi avec un enfant souscrira, ce que nos censeurs ayant vécu dans leurs safe space (abri sécurisé) ne comprendront jamais !

Roald Dahl a compris que l'innocence des enfants leur permet de percevoir et de formuler des faits qui échappent aux adultes. C’est cette innocence qui est mise en avant dans son époustouflant livre « Matilda », où cette innocence, ce bonheur de vivre et d’être, est un bouclier et une révolte dans un monde, une école, où règnent des adultes méchants et poltrons. Pareils dans le livre « Charlie et la chocolaterie », où l’innocence de l’enfant-héros le fait désigner hériter de l’usine de chocolat face à 4 enfants-compétiteurs qui chacun se disqualifient par des bassesses et des méchancetés. Une allégorie où c’est l’innocent Charlie, l'enfant humble, gentil, bien élevé, qui triomphe par le fait de n’être que lui-même (et surtout pas d’être à l’image des adultes). Une morale inestimable, pour un bon livre s’adressant aux enfants, mais qui n’exalte pas – les censeurs l’ont bien compris - la soumission à l’autorité.

Tout cela me rappelle en fin de compte Antoine de Saint-Exupéry et le Petit Prince : « Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c’est fatigant, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications » (10).

La censure est à la mode

C’est surtout consternant de voir comment la censure prend aujourd’hui de l’ampleur. Ceci d’autant plus que si peu de gens protestent, si peu de gens s’opposent et si peu critiquent nos nouveaux censeurs. Qui sont assez fort aujourd’hui pour critiquer les nouveaux « censeurs » ?

Roald Dahl n’est en fait qu’un exemple, car la même procédure d’altération, de réécriture, de modification, de censure, a été infligée à l’œuvre de Mark Twain, Agatha Christie, Margaret Mitchell, Jerome David Salinger, Dante Alighieri, Rudyard Kipling, Joseph Conrad, William Shakespeare, Ian Flemming, et tant d’autres. Pouvait être établie une très longue liste, triste, comme une année néfaste, des auteurs et des œuvres aujourd’hui soumis à la censure. Une de progressisme réactionnaire en pratique.

Censurer les livres par la réécriture, la modification, la rectification et la sanitarisation pour les rendre moralement (ou politiquement) corrects, suivant les standards qui motivent nos élites, ce sont les brûler ! Cela ne dit pas son nom, mais c’est un autodafé ! (11) C’est de mettre le feu sur l’œuvre et de le brûler. Cela a été trop souvent le cas dans la culture mondiale et cela n’a jamais rien produit de bien.

Se disait aux acteurs de la révolution bourgeoise de 1789 à Paris que « La Révolution est comme Saturne : elle dévore ses propres enfants ». C’est autant vrai aujourd’hui face à la contre-culture réactionnaire qui mangera tous les écrivaines et écrivains qui leur tombera entre les mains. Quand la censure bête s’installe et prend du pouvoir, il n’y a aucun auteur (et aucune œuvre) qui peut se sentir sûr que le prochain coup ne sera pas à son détriment.

Émotion, une guide ambiguë et douteuse

L’émotion est une qualité humaine magnifique et nécessaire. Elle se valorise mieux (pareil à la religion) dans les limites de la simple raison, respectueuse et guidée par la raison pratique. Un des problèmes contemporains aigus de « mettre en cage de fer » la liberté littéraire (et de parole), c’est l’émotion, le sentiment d’agir pour le bien (quand le fait est de servir le mal), de promouvoir la contre-haine contre les individus qui ne pensent pas correctement ou qui n’utilisent pas des mots agrée par l’élite bien-pensante.

Un épisode culturel singulier (et mémorable) peut nous éclairer, d’autant plus qu'il s’atteste que la littérature se conjugue à merveille avec la musique. C’est la péripétie « Pierre et le loup » boycottée par une violoncelliste écologique (12), si instructif quant à la panique morale (et culturelle) ambiante, que nous reproduit en entière :

« Le premier violoncelle de l’Orchestre symphonique d’Eureka (Californie) a préféré démissionner plutôt que d’interpréter Pierre et le Loup.

La musicienne, Anne Conrad-Antonville, a fait part de sa décision dans une revue d’écologie. Selon elle, le conte pour enfants de Prokofiev inciterait les générations montantes « à haïr et à craindre les loups, et à applaudir les chasseurs qui les traquent pour les tuer ». Rappelons que si, au dénouement, le loup est amené au zoo par les chasseurs alertés par Pierre, c’est qu’il a mangé tout cru le canard.

Sélective dans sa défense des espèces, la musicienne a tout de même demandé aux mélomanes et à leurs enfants de boycotter le concert prévu le 14 octobre. Le chef de l’orchestre Kenneth Hannaford, estimant que son chef de pupitre a « quelque peu déraillé » dans sa passion, pour les animaux, a maintenant la manifestation. Anne Conrad-Antonville sera remplacée.

Elle devra, logiquement, refuser dans l’avenir de ne jamais jouer dans la Tétralogie puisque Alberich y est capturé par Wotan quand il prend la forme d’un crapaud. Les écologistes devraient aussi s’intéresser de près au Carnaval des animaux de Saint-Saëns et à la Petite Renarde rusée (l’opéra de Janacek dont l’héroïne prédatrice massacre une fournée de poules pour n’avoir pas su éveiller leurs instincts de révolte). Finie, également, la figuration animée. Des chevaux de Carmen aux chameaux d’Aida. D’ailleurs, l’opéra de Bizet ne glorifie-t-il pas les toréadors ?

Les écologistes aboliraient-ils que la caravane des enregistrements de Pierre et le loup continuerait de passer. Cinquante-cinq ans après la création du conte animalier, les disques paraissent toujours, avec la voix de Charles Aznavour, Jacques Higelin, Pierre Richard, Lambert Wilson, Jean Nohain ou Claude Pléplu (et David Bowie dans une version américaine). Sans oublier bien sûr l’increvable version « historique » avec Gérard Philipe et l’Orchestre d’URSS, aujourd’hui disponible en « CD ». » (13)

Que faire de mieux pour décourager les enfants, pour les faire haïrent la musique, pour certifier que toutes les adultes sont bêtes ? Pourquoi ne pas s’informer et respecter le génie de la musique avant de péter les plombs ?

Celui qui connaît la pièce Pierre et le loup sait que chaque animal de la forêt se distingue par un instrument caractéristique de musiques, ce qui permet d'enseigner aux enfants le rythme, la mélodicité et la sonorité qui singularise chacun de ces instruments. C’est, en somme, la pièce musicale préférée de tous les parents sur la terre pour faire aimer la musique à leur progéniture.

C’est aussi un conte moral où le petit garçon, Pierre, apprend avec du courage et de la ruse à neutraliser en lui-même l'objet de toutes ses peurs, peur du loup ! Le loup de l’histoire se tire de l’affaire et surtout ne peut rien faire de mal à Pierre ! Ce qui est bien ! La musicienne n’a simplement pas compris que c’est une variante du conte Le Petit Chaperon rouge – un conte folklorique français mis en texte par les frères Grimm et par Charles Perrault – et où il y a une fin heureuse, le contraire de la version littéraire où le loup dévore la grand-mère. Le hic pourtant, auquel insiste la psychanalyse (14), c’est que le loup est ici l’archétype de celui (femme ou homme) qui fait mal aux enfants.

Malheureusement, une poussée d’émotion à faire déraper la musicienne et montre que quand l’émotion motive la censure, la raison fiche le camp !

Aveuglement et irrationalité

S'observe aujourd’hui que la volonté et la politique de censure sont fréquemment motivées par l’émotion.

L’émotion qui arrive en étiquetant, stigmatisant, lisant des mots non autorisés ou qui choque la bienséance ! L’émotion qui se nourrie de la peur de l’autre, l’autre qui écrit, qui parle, qui écrit, qui défend, des idées ou des opinions étranges ou critiques auquel il faut impérativement se protéger, dans un « abri sécurisé » (safe space) où ne règne qu’une opinion préétablie, la bonne, celle agrée par l’élite responsable ! L’émotion qu’expulsent les faits, la réalité, la matérialité, pour que règnent en leurs absences le pathos et l’amphigouri, n’annonce rien de rationnel ou de logique. Quand un script émotionnel prend le contrôle de la pensée et perdure à interpréter sous la mode accusatrice ou encore dans la posture victimaire, l’autre n’est plus l’autre, mais le criminel qui couve des crimes.

C’est en somme un illogisme, où l’émotion dicte que l’autre c’est l’enfer, que l’autre c’est le diable, que l’autre c’est l’ennemi ! Or, quand l’autre (et surtout la pensée critique) est criminalisé, c’est l’ignorance qu’occupe l’espace déserté, qui triomphe et qui efface les prémisses rattachant la pensée au monde réel. Ce qui permet aux censeurs d’exploiter sans envergure l’anxiété, la dépression, la faible estime de soi, les troubles issus de la perte de repères et de l’obsession de « soi », surtout chez les jeunes, sinon à tous les gens qui prêtent l’oreille.

L’illusion de faire du Bien

Les censeurs croient faire du bien ! Ils croient que la censure c’est un moindre mal à accepter pour celui qui a compris le « tableau d'ensemble », la situation dans sa globalité, l’histoire « en marche », qui a compris que le (supposé) Bien se paie au prix d’un mal temporaire et moindre. L’illusion de « cause et effet » dans le domaine culturel et social, l’illusion que la littérature « mal fait », c’est la croyance que les auteurs écrivent « sans conscience » et que les censeurs fassent de bien en rectifiant et en censurant. Ils et elles se trompent. Ils (elles) nous trompent ! C’est l’autoaveuglement face à la complexité du monde et le sens de la création littéraire !

Le plus affligeant n’est pourtant pas la censure et les autodafés des mots, des livres, des œuvres, etc. ! Le plus affligeant c’est de voir que les gens « consentent par leurs silences », par leurs couardises, par leurs peurs de représailles. Oui, celui qui avance la tête en premier, c’est communément celui qui se la fait enlever en premier ! Oui, tous ceux qui n’acceptent pas la censure et la culture de censure seront dénoncés sur la scène publique, sur les réseaux sociaux, dans les mass-médias, comme ennemis (à la façon carl-schmittien) et, chaque fois que cela sera possible, chassés de leurs positions dans la sphère politique, sociale, artistique, culturelle, intellectuelle, etc. Pauvre celui qui se fera lapider en public ou annuler (vaporiser selon Georges Orwell) en tant que superflue. Pauvre celui qui se trouvera tout seul face à la censure et à la bêtise.

28 avril 2023