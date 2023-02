Victor Teboul, directeur de Tolerance.ca, signe un article sur l’écrivain québécois Yves Thériault dans Lublin Studies

Lublin Studies, la revue de l’Université Lublin, en Pologne, publie dans son dernier numéro l’article de l’écrivain et directeur de Tolerance.ca, Victor Teboul, consacré à Yves Thériault et à son roman Aaron, première œuvre publiée au Québec dans les années 1950, dont l’action se déroule dans le quartier hassidique de Montréal.

« Les travaux et les interventions publiques de Victor Teboul portant sur Yves Thériault démontrent clairement que, malgré certains stéréotypes dépeignant les Juifs dans Aaron, le romancier québécois s’était efforcé de dénoncer l’antisémitisme ambiant régnant au Québec à l’époque de la parution de son œuvre », lit-on dans la présentation de l’article.

Victor Teboul est l’auteur de nombreux ouvrages sur les rapports entre Juifs et Québécois, dont l’étude intitulée « Présence juive et représentations romanesques: de Aaron d'Yves Thériault à Babel, prise deux, de Francine Noël », publiée dans Juifs et Canadiens français dans la société québécoise, Septentrion, 2000, pp 75 - 83.

Pour consulter l’article paru dans Lublin Studies : https://journals.umcs.pl/lsmll/article/view/13996/0

25 février 2023