Mulcair, le moralisateur

L’ancien chef de notre parti socialiste fédéral s’oppose dans sa chronique du 23 février 2023, du Journal de Montréal, au projet d’ouvrir un salon de jeux au Centre Bell. Et son seul argument est un argument d’ordre moral ! «Des centaines de machines à sous et autres appareils de jeu pour appauvrir davantage les plus démunis. Quelle honte!», s’insurge-t-il.

Les pauvres ne sont évidemment pas dotés d’intelligence, ne savent pas prendre des décisions éclairées, ne possèdent pas cette faculté qu’on appelle le libre arbitre. Les pauvres ont des tentations que les riches n'ont pas. Autrement dit, il nous faut penser à leur place. «Les pauvres sont ben qu’trop nonos», ils «vont pas à l'école, c'pas des grosses bolles», chantait Plume Latraverse, qui dénonçait à juste titre les préjugés bourgeois sur la pauvreté que propage notre ancien chef socialiste, dont la promotion de la culture WOKE est largement diffusée dans les médias …de langue anglaise.

24 février 2023