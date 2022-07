L'Égypte et sa remarquable contribution à la culture française

Je pense ces jours-ci à l’Égypte, mon pays natal, et à sa remarquable contribution à la culture française. L’Égypte, qui était pourtant une colonie britannique... Comme j’ai eu l’occasion de le souligner à l'émission «L’islam en Égypte», d'Aziz Farès, sur RVM, Dalida, Claude François, Georges Moustaki («Avec ma gueule de météque…» ) et même Guy Béart, étaient tous nés en Égypte.

Mais il faut nommer aussi tous ces écrivains de langue française, également d’origine égyptienne : Edmond Jabès, Albert Cossery, Georges Cattaui, Andrée Chédid, Joyce Mansour. Au Québec, la romancière Mona Latif Ghattas, décédée en décembre dernier à Montréal, était née au Caire. La poétesse et éditrice québécoise Anne-Marie Alonzo (prix Émile-Nelligan 1985), décédée en 2005, était née à Alexandrie. Une idée à proposer aux défenseurs de la langue française (et de la diversité) : organisons à Montréal un événement autour de l’idée «L’Égypte et la francophonie» en le dédiant à la mémoire de Boutros Boutros-Ghalli, secrétaire général de la Francophonie.

9 juillet 2022