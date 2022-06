Montréal. Symposium international sur le bicentenaire de l’égyptologie

Nous sommes très heureux de vous annoncer la tenue du symposium international GOLDEN YEARS, qui aura lieu au Cœur des sciences de l’UQAM les 17-18-19 juin 2022. Venez célébrer avec nous le bicentenaire de l’égyptologie. De nombreux invités de prestige, des conférences, débats et ateliers pour enfants sont au programme.

Comment ont été déchiffrés les hiéroglyphes ? Qui était la reine-pharaon à qui Toutankhamon a usurpé son trésor ? Ces questions et bien d’autres y seront abordées.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour réserver vos places. Le symposium est gratuit, mais la réservation est requise.

Visitez notre site internet pour obtenir le programme complet de l’événement, les horaires, informations utiles et le formulaire d’inscription :

https://event.fourwaves.com/fr/goldenyears/pages

Pour toute question complémentaire : goldenyears@uqam.ca

GOLDEN YEARS est une initiative de la professeure Valérie Angenot (Histoire de l’art), en collaboration avec le professeur Jean Revez (Histoire) et avec le soutien de la Faculté des Arts, de la Faculté des Sciences humaines et de l’Institut du patrimoine de l’UQAM. Extra muros, le Redpath Museum, Pointe-à-Callière, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et les Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) sont également partenaires du projet.

2 juin 2022