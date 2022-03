Le Syndicat canadien de la Fonction publique (SCFP) salue l’entente conclue entre le NPD et le Parti libéral du Canada. Celle-ci vise à éviter le déclenchement d’élections jusqu’en 2025 pour permettre au gouvernement de concentrer ses efforts à soutenir notamment la population à faible revenu.

« La pandémie a fait surtout mal aux travailleuses et aux travailleurs », rappelle le président national du SCFP, Mark Hancock. « Et ces gens ne peuvent plus attendre que le gouvernement fédéral améliore les soins de santé, qu’il s’attaque au coût de la vie, qu’il les soutienne, etc. C’est ce que devraient être les priorités au parlement : les résultats obtenus pour les citoyennes et les citoyens, pas pour la classe politique. Nous sommes très heureux que le NPD utilise son influence dans ce parlement minoritaire pour s’assurer que le gouvernement améliore le sort des gens tout de suite. »

Dans le cadre de cette entente, le gouvernement fédéral adoptera une loi canadienne sur l’assurance-médicaments d’ici 2023 pour donner aux gens l’accès à des médicaments d’ordonnance essentiels, ainsi qu’une loi sur la sécurité des soins de longue durée pour garantir des soins de qualité aux résidentes et résidents. Une nouvelle assurance dentaire pour les personnes à faible revenu sera mise en place d’ici 2023, et d’importants investissements seront faits dans des initiatives en matière de logement autochtone. L’entente verra également une accélération des initiatives de logement abordable et une législation sur la transition juste pour aider les travailleurs et les travailleuses à passer du secteur des combustibles fossiles à l’économie propre du futur.

Le SCFP est également très heureux de voir que l’entente comprend un engagement à déposer un projet de loi pour mettre fin à l’utilisation de briseurs de grève dans les conflits de travail d’ici la fin de 2023. De plus, le SCFP attend avec impatience le projet de loi qui encadrera les accords sur l’apprentissage et les services de garde éducatifs à l’enfance conclus par le gouvernement avec les provinces et les territoires.

« Nous traversons une période difficile et incertaine : la population canadienne mérite un gouvernement qui accorde la priorité à leurs besoins », estime la secrétaire-trésorière nationale du SCFP, Candace Rennick. « Après deux années difficiles de pandémie, il y a tellement de travail à faire pour lutter contre la spirale des inégalités dans notre société. Cette entente va apporter du soutien et des services dont les communautés ont grand besoin. »

23 mars 2022