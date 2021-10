Décès de Colin Powell, premier secrétaire d'État afro-américain

Colin Powell, premier secrétaire d'État afro-américain, est mort lundi 18 octobre 2021, à Washington, Il avait 84 ans, Il serait mort de complications liées à la COVID-19, selon sa famille.

Nous avons perdu un mari, un père et un grand-père remarquable et aimant, et un grand Américain, a déclaré sa famille dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, précisant qu'il était entièrement vacciné.

Selon le réseau NBC News, M. Powell souffrait d'un myélome multiple, ce qui le rendait vulnérable aux infections et aux maladies.

M. Powell a été le premier Afro-Américain à occuper le poste de chef d'état-major des armées, avant de devenir chef de la diplomatie américaine sous la présidence républicaine de George W. Bush.

L'ancien président républicain a honoré la mémoire d'un grand serviteur de l'État, très respecté, dans un communiqué.

La réputation de Colin Powell avait été entachée par son soutien à l'intervention en Irak alors qu’il fit en 2003 une longue allocution devant le Conseil de sécurité de l'ONU sur les armes de destruction massives détenues par l'Irak, des arguments qui ont servi à justifier l'invasion du pays. Ses arguments étaient basés sur des preuves qui se sont avérées fausses. Il a admis par la suite que cette prestation était une tache sur sa réputation.

Bien qu’il fût membre du Parti Républicain, Colin Powell avait pris ses distances vis-à-vis de cette formation en soutenant en 2008 la candidature du démocrate Barack Obama, qui deviendra le premier président noir des États-Unis.

En 2020, il avait annoncé qu'il voterait pour Joe Biden et dénonça Donald Trump, après avoir voté pour Hillary Clinton en 2016.

18 octobre 2021