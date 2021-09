Canada. Un autre gouvernement minoritaire pour Justin Trudeau

Selon Élections Canada, les résultats du scrutin, qui a eu lieu le 20 septembre 2021, ont confirmé l’élection à la tête du pays du premier ministre sortant M. Justin Trudeau et de sa formation le Parti libéral du Canada. Si M. Trudeau a été réélu pour diriger le pays, il devra cependant former un gouvernement minoritaire, n’ayant pas réussi à élire les 170 députés qui lui auraient assuré une majorité au sein du parlement canadien.

Bien que tous les résultats du vote du 20 septembre n’aient pas tous été compilés, plusieurs électeurs ayant voté par la poste, Élections Canada a néanmoins annoncé le 21 septembre 2021 que le Parti libéral du Canada avait obtenu 32,2% du vote populaire et confirmé que 158 députés de cette formation étaient élus ou en avance dans les résultats recueillis. Pour le Parti conservateur, cela correspondait à 34% du vote, et 119 députés, élus ou en avance; pour le Nouveau Parti démocratique (NPD), 25 % et 25 députés; pour le Bloc québécois, 7,8% et 34 députés; les autres formations auraient obtenu 8,4 % du vote et élu 2 députés.

Le 21 séptembre 2021