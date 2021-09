Décès du poète Michel Garneau. La poésie de Garneau : une ode à l'indépendance et à la tolérance

Je suis triste d’apprendre le décès du poète Michel Garneau survenu le 13 septembre 2021. Combien de fois n’ai-je pas cité ses vers dans mes écrits, notamment ce poème qui est une ode à l’indépendance et à la tolérance :

comment vous dire monsieur adler

que vous êtes un bon tailleur

mon pays est votre pays

mais il y a malentendu peut-être monsieur adler

c'est au québec que nous vivons

me now i'm good canadian

je ne vous fais aucun reproche

good country rich country free country

un pays libre monsieur adler

je ne vous fais aucun reproche

ça doit être à nous de vous donner le québec

vous travaillez bien monsieur adler

vos yeux pâlissent sous les verres épais

vous avez vécu mille morts lithuaniennes

vous avez marché vers la liberté dites-vous

marché avec des millions de vrais pas

sans un mot les mots mêmes étaient ennemis

il ne fallait pas parler de peur de se plaindre

et si on se plaignait c'était fini

ça vous faisait coucher dans la neige

je comprends

canada is a good country

oui monsieur adler

bienvenue au québec

bienvenue au québec julia monsieur becker

monsieur adler madame métivier

bienvenue vous tous tranquilles solides

désespérés dans le parc

vous tous à qui il fallait l'espoir

je rêve d'une saint jean de joie pour nous accueillir ensemble (1)

******

Dramaturge, Garneau a également interprété des rôles au théâtre, en particulier dans des pièces de Michel Tremblay et de Jovette Marchessault et a traduit deux œuvres de son ami Leonard Cohen dont Etrange musique étrangère (2000) et Le livre du constant désir (2007).

Notes

(1) Michel Garneau, Moments, Éds Danielle Laliberté, 1973. La version intégrale du poème a été publiée, avec l'autorisation de l'auteur, dans la revue JONATHAN, No 25, février 1985, p. 4 et 5.

Voir aussi de Michel Garneau, Poèmes du traducteur, éditions de l'Hexagone :

http://www.edhexagone.com/poemes-traducteur/michel-garneau/livre/9782890068070

14 septembre 2021