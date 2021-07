La démission de Wendy Mesley

Madame Hachey dans La Presse se lamentait il y a quelques jours que Wendy Mesley ait dû démissionner de son poste du réseau anglais de Radio-Canada, suite aux pressions exercées par ses collègues au nom de l’antiracisme. Mais l’éditeur adjoint de La Presse, dans une note aux lecteurs, explique que le mot en «N» est désormais banni du quotidien, parce que, écrit-il, le quotidien est «en phase avec le Québec d’aujourd’hui». Censure ? S’interroge-t-il. Non, une question de respect, répond-il.

Quels seront les prochains mots à bannir au nom du respect ? Fascisme, peut-être ? On se souviendra que j’avais dénoncée, il y a plus d’un an, les pressions exercées sur Mme Mesley :

Lorsque l’antiracisme prend des allures totalitaires

15 juillet 2021