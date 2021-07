Salvador Dali au Grand Quai du Port de Montréal

Le Grand Quai du Port de Montréal accueillera dès le 16 juillet 2021 l'exposition-spectacle Divina Dali conçue autour d'œuvres de Salvador Dali et de l'univers littéraire de Dante, en première mondiale.

L'exposition-spectacle DIVINA DALĺ invite le public à découvrir l’univers imaginaire de la Divina Commedia de Dante mis en images par le Grand Maître du surréalisme, Salvador Dalí.

Y sont exposées 101 oeuvres d’un Dalí des plus intimistes; un voyage à travers les dimensions de l’Enfer, du Purgatoire et du Paradis… On y découvre une oeuvre monumentale datant de 1944 et jamais exposée à ce jour.

Catalan de nationalité espagnole, Dali ne cesse de nous attirer, nous apprendre et nous surprendre.

Intéressé par la science, la technologie, l’architecture, la psychanalyse et la philosophie, il a créé une œuvre accessible et poétique.

Internationalement connu, grand Maître, artiste multidisciplinaire au style unique, virtuose de l’image et des communications, ayant immensément contribué aux arts graphiques du vingtième siècle.

Intemporelle, son Œuvre, inscrite dans la mémoire collective, en fait un artiste des plus actuels qui, encore à ce jour, déplace les foules.

En exposant, à sa façon, les œuvres du Maître du surréalisme, La Girafe en feu s’assure que son génie, sa folie, son humour, sa passion pour la science et son sens critique s’animent sur la place publique.

Infos : https://divinadali.com/

16 juillet 2021