Le Washington Post et le Québec

Je viens de lire la dernière chronique de Richard Martineau sur le site du Journal de Montréal, ce dimanche 27 juin 2021. (1). Martineau réagit avec raison aux commentaires insidieux du chroniqueur du Washington Post, lequel écrit sur son fil Twitter (selon Martineau) que le gouvernement québécois prône la suprématie culturelle et qu’il a zéro respect pour la diversité. «Pas une semaine, maintenant, sans qu’on lise ce genre d’attaques vicieuses et mensongères contre le Québec», écrit Martineau dans «La guerre contre le Québec»

Fort bien, mais quand allons-nous arrêter de nous lamenter ? Quand allons-nous arrêter de partager entre nous ces mauvais traitements que l’on inflige au Québec pour finalement réagir sur le terrain de l’adversaire et trouver les moyens pour agir ? Que fait-on pour rectifier les faits lorsque des «attaques vicieuses et mensongères contre le Québec» sont publiées dans un quotidien aussi influent que le Washington Post ?

Faut-il rappeler que des Délégations générales du Québec représentent le gouvernement québécois dans pas moins de huit grandes villes américaines, dont (tiens, tiens) Washington. N’est-ce pas à nos représentants à l’étranger d’agir en conséquence en prenant la parole dans les médias et en publiant des rectificatifs dans les journaux (et les réseaux sociaux), lorsqu’on déforme des réalités nous concernant ?

Je pense qu’en tant que Québécois, nous avons beaucoup à apprendre des lobbys et de leur façon d’agir lorsqu’il s’agit de faire prévaloir d’autres points de vue que ceux qui dominent dans le paysage médiatique, car nous n’influençons guère les opinions en discutant et en partageant, toujours et uniquement, entre nous les perceptions négatives et fallacieuses qui prédominent sur notre société. Il nous faut aborder ces attitudes qui nous causent du tort sur le terrain de l’adversaire.

Sites des Délégations générales du Québec à l'étranger

Page Twitter du Washington https://twitter.com/washingtonpost

27 juin 2021