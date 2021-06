Bravo M. Yves-François Blanchet !

Tout d’abord bravo à Yves-François Blanchet et au Bloc ! Comme on le sait, la motion bloquiste visant à reconnaître le droit du gouvernement Legault à modifier unilatéralement la loi fondamentale du Canada pour y inscrire que le Québec forme une nation et que sa seule langue officielle et commune est le français a été adoptée mercredi après-midi 16 juin 2021 au Parlement canadien. Et, comme par hasard, ce sont les députés issus des communautés culturelles qui se sont tous abstenus de voter en faveur de cette motion.

Ils donnent ainsi raison à Jacques Parizeau (et à sa déclaration sur les votes ethniques) et à Yves Michaud (sur le vote juif), qui ont pourtant été traités de tous les noms pour avoir osé dire ces vérités. Cela confirme aussi que le fait de parler le français ne suffit pas pour s’identifier au Québec. N’est-ce pas assez ironique que ce soient ces mêmes milieux qui font la leçon au Québec sur l’inclusion…Et, sans craindre de se voir ridiculiser par quiconque connaît le monologue d’Yvon Deschamps, (mais manifestement pas lui) le député de Mont-Royal, Anthony Housefather, propose même d’ajouter le libellé «dans un Canada uni», à la motion ! J'avoue que Blanchet m'épate, un vrai diplomate ! Faudrait pas que les Péquistes s'emparent de lui...

Et Joyeux 30e anniversaire au Bloc Québécois !

17 juin 2021