Vingt-six parlementaires canadiens demandent à Justin Trudeau de condamner les colonies israéliennes

Dans une lettre rendue publique, vingt-six parlementaires canadiens, dont le député du Bloc Québécois, Mario Beaulieu, et le député du Nouveau Parti démocratique (NPD), Alexandre Boulerice, demandent au premier ministre, Justin Trudeau, de condamner les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens.

«Il est primordial que notre gouvernement condamne sur-le-champ l’occupation et les colonies illégalement implantées. Il n’y a pas de résolution possible des problèmes tant qu’Israël occupe les terres destinées à un État palestinien et déplace les résidents palestiniens pour les remplacer par des Israéliens», écrivent-ils

«Le Canada doit aller au-delà des déclarations faisant état de préoccupations et travailler avec la communauté internationale pour condamner les expulsions forcées, la construction de colonies, le traitement inéquitable, les attaques contre des journalistes, ainsi que le bombardement d’installations humanitaires et médicales, et la mort de civils. Il doit aussi exiger que le droit international soit respecté», peut-on notamment lire dans la lettre du Groupe d’amitié parlementaire Canada-Palestine.

Texte intégral de la lettre du Groupe : /Contenu/Groupe parlementaire Canada Palestine 20 mai 2021 version française.pdf

22 mai 2021