Gaza : Trève des combats entre Israël et le Hamas

Le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi 21 mai 2021 en Israël et dans la bande de Gaza est respecté mais reste fragile. Alors que les armes se taisent, l'aide humanitaire commence à arriver. Joe Biden a, par ailleurs, annoncé vendredi une aide financière "majeure" pour "reconstruire Gaza" et a relancé la solution à deux États, la qualifiant de "seule réponse possible".

Deux délégations égyptiennes sont arrivées en Israël et dans les Territoires palestiniens "pour surveiller" le respect du cessez-le-feu, selon des médias d'Etat égyptiens.

Alors que plusieurs convois d'aide humanitaire d'urgence sont entrés dans Gaza vendredi, le ministre égyptien des Affaires étrangères a indiqué avoir reçu un appel de son homologue israélien pour discuter des mesures nécessaires afin de faciliter les opérations de reconstruction de Gaza.

Les combats ont fait plus de 248 morts palestiniens, dont 66 enfants, selon les autorités. En Israël, les roquettes du Hamas ont tué 12 personnes dont un enfant, une adolescente et un soldat, d'après la police.

22 mai 2021