Dany Laferrière : le Québec, une « société qui n’a pas évolué vers l’Autre ? »

La Grande Librairie, diffusée le 1e avril 2020 m’a beaucoup intéressé car elle était consacrée à l’exil. J’ai longtemps hésité avant de mettre en ligne sur Tolerance.ca l’intervention de Dany Laferrière qui figurait parmi les invités et qui semblait de plus en plus préférer le dessin à l’écriture véritablement romanesque, son livre L’exil vaut le voyage, dont il s'est entretenu avec l'animateur, étant d’ailleurs qualifié de « roman dessiné » par son éditeur (Grasset).

L’exil est un sujet à la mode en France où l’on découvre que des «étrangers » ont adopté la langue de Molière. Mais, comme on le sait, de nombreux «étrangers» ont écrit ou chanté en français : Camus, prix Nobel de littérature en 1957, était né en Algérie et sa mère, Catherine Sintès, était d'origine espagnole. Et qui se souvient des origines italo-kabyles – ou berbères, selon d’autres biographes – d’Édith Piaf ? D’autres, tels Albert Memmi, l’auteur du Portrait du colonisé, étaient nés en Tunisie ou, comme Jean Daniel, fondateur du Nouvel Observateur, en Algérie. Récemment décédés, Memmi et Daniel étaient tous deux juifs et socialistes.

Mais revenons à Dany Laferrière. J’ai été surpris que François Busnel, qui a invité plusieurs fois le romancier à son émission et le considère même, selon ses dires, comme « un pilier »de La Grande librairie, l’ait présenté non pas comme un auteur québécois, mais comme un auteur « français », sans que notre Académicien ne s’y objecte.

Le plus curieux, c’est qu’en citant un extrait de son livre L'exil vaut le voyage François Bunel lui dit :

« Vous écrivez également, et ça, c’est très surprenant : ʺQuand j’arrive dans une nouvelle ville, je vais d’abord au cimetière et ensuite dans une librairieʺ. Qu’est-ce que vous allez faire dans un cimetière ? », demande l’animateur.

La réponse de Dany Laferrière ?

« Pour savoir comment une ville vibre, pour savoir si cette ville accepte les étrangers, où ils placent leurs morts…vous allez voir si les gens s’épousent entre eux. Quand, par exemple, au Québec, les Gagnon s’épousent entre eux, la mère s’appelle Gagnon et le mari s’appelle Gagnon et les enfants épousent un autre et quand en fin de compte ils forment, ce qu’on appelle au Québec, un tricotage serré de la famille, on a l’impression que cette société n’a pas évolué vers l’Autre. Et souvent, ça se reflète aussi sur la librairie…les gens qui se font des enfants entre eux, finissent par lire les mêmes livres ».

J’avoue que cette réponse m’a gêné.

Laferrière semble même s’opposer au métissage dans son dernier livre, selon Busnel. Mais n’est-ce pas cette mode du métissage qui l’a justement rendu célèbre au Québec et ensuite en France avec son premier roman, publié dans cette « société qui n’a pas évolué vers l’Autre », et dont le titre contient en toutes lettres, le mot maintenant banni de ce côté de l’Atlantique ?

J’ai trouvé d’autant plus gênante la réponse de Dany Laferrière que la société québécoise est régulièrement accusée d’être raciste, notamment par certains porte-parole en vue de la lutte contre le racisme, qui considèrent discriminatoire la Loi 21 sur la laïcité, adoptée par l’Assemblée nationale du Québec.

Les Québécois «se font des enfants entre eux et finissent par lire les mêmes livres » ?

Que faut-il penser des propos de Dany Laferrière sur la société québécoise ?

On peut écouter l’intervention de Laferrière dans la vidéo ci-dessous (cliquez sur la flèche pour visionner l'extrait) :

Étrangement, l’émission intégrale n’est plus disponible sur le Web et l'extrait indiqué ici non plus...

Enfin, en tant que membre de l’Académie française, que pense Dany Laferrière de la définition inscrite au mot «Nègre» dans le Dictionnaire de l’auguste institution, dans laquelle, parmi les nombreuses œuvres citées à titre d’exemple contenant ce mot, son propre roman, qui l’a pourtant rendu célèbre, ne figure pas.

J’attire l’attention des lecteurs sur la définition du deuxième sens du mot Nègre, précisé dans le Dictionnaire, où l’on devrait pourtant indiquer, c’est le moins qu’on puisse dire, que le terme est péjoratif :

«Écrivain qui prépare ou rédige un ouvrage publié sous la signature d’une personnalité connue».

Dany Laferrière demandera-t-il aux responsables du Dictionnaire de modifier la définition, de la mettre à jour ou, ce que souhaiteraient probablement les militants anti-racistes de la cause des Noirs en Amérique du nord, de carrément la supprimer ?

Voici donc un extrait de la définition, que l’on pourra consulter en cliquant sur le lien au bas du texte :

NÈGRE, NÉGRESSE nom et adjectif

Nom.

1. Terme dont on usait autrefois pour désigner un homme noir, une femme noire (ce terme, souvent jugé dépréciatif, a été parfois revendiqué au xxe siècle par les Noirs pour affirmer leur identité). Montesquieu a consacré un chapitre de « L’Esprit des lois » à l’esclavage des nègres. La traite des nègres. Nègre marron, voir Marron II.

▪ Aujourd’hui, Nègre se rencontre surtout dans quelques expressions familières. Traiter quelqu’un comme un nègre, le traiter avec beaucoup de dureté et de mépris. Travailler comme un nègre, travailler sans relâche, sans répit. Parler petit-nègre, parler avec les tournures et l’accent qu’on prêtait aux indigènes des colonies d’Afrique. Couleur tête-de-nègre ou, elliptiquement, tête-de-nègre, voir ce mot. Loc. adj. inv. Nègre blanc, qui est formulé en termes ambigus, de manière à ménager des opinions contraires. Motion nègre blanc.

Titres célèbres : La Négresse blonde, de Georges Fourest (1909) ; Les Nègres, de Jean Genet (1958).

2. N. m. Fig. et fam. Écrivain qui prépare ou rédige un ouvrage publié sous la signature d’une personnalité connue.

Lien au Dictionnaire de l'Académie française:

https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9N0239

Notes

