Thomas Mulcair fait la leçon au premier ministre François Legault

Je comprends mal le point de vue de Thomas Mulcair qui fait aujourd’hui la leçon à M. Legault dans sa chronique, alors que celui-ci se préoccupe avec raison des dérives dans les milieux universitaires en ce qui touche la liberté académique. En Grande-Bretagne, le royaume du multiculturalisme, un projet de loi veut garantir la liberté d'expression contre la "cancel culture" dans les universités. Pour le ministre de l'éducation supérieure britannique, la "censure" de certains professeurs paralyse la recherche académique.

M. Mulcair, rappelons-le, soutenait, il n’y a pas si longtemps, le port du Niqab. Je me demande parfois lorsqu’on engage certains chroniqueurs s’ils sont recrutés uniquement parce qu’ils sont connus ou à cause de la cohérence des positions qu’ils défendront dans leurs chroniques. J’estime qu’il y a une cohérence dans les propos des Bombardier, Fournier,Durocher, Martineau et dans ceux de plusieurs autres, même si je suis pas toujours d'accord avec les positions qu'ils défendent. Mais les positions de de M. Mulcair ne feront, à mon avis, que contribuer à la confusion ambiante.

Liberté académique : pourquoi Legault a tort

19 février 2021