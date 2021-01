Joe Biden, 46e président des États-Unis

Joe Biden, 78 ans, a été investi, mercredi 20 janvier 2021, à Washington, 46e président des États-Unis, quelques minutes après Kamala Harris, 56 ans, qui devient la première femme vice-présidente des États-Unis. Kamala Harris est aussi la première femme noire à occuper ce poste. Donald Trump, le président sortant, n’a pas assisté à l’investiture, contrairement à son vice-président, Mike Pence, qui était présent à la cérémonie.

L'hymne américain a été entonné par Lady Gaga. Jennifer Lopez a chanté This Land is Your Land de Woody Guthrie, un hymne à la liberté.

20 janvier 2021