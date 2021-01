Trump concède la défaite

Donald Trump a reconnu finalement jeudi soir le 7 janvier 2020 qu’il ne sera pas président, mettant ainsi fin à un mois d'efforts pour renverser le résultat des élections. Cet aveu survient après que ses ses partisans, qu’il a lui-même encouragé, ont saccagé les bureaux du Capitole faisant quatre morts.

« Le Congrès a certifié les résultats et une nouvelle administration entrera en fonction le 20 janvier« , a déclaré Trump dans une vidéo publiée sur Twitter jeudi soir. « Mon objectif est maintenant de garantir une transition du pouvoir en douceur, sans aucun heurts. »

Dans la vidéo, son premier tweet depuis que Twitter a suspendu son compte mercredi, Trump s’est également adressé à la foule qui a pris d’assaut le Capitole en déclarant : « L’Amérique est et doit toujours être une nation de droit et d’ordre. Les manifestants qui se sont infiltrés au Capitole ont souillé le siège de la démocratie américaine« , a-t-il déclaré. « À ceux qui se sont livrés à des actes de violence et de destruction : Vous ne représentez pas notre pays. Et à ceux qui ont enfreint la loi : Vous allez payer. »

Voir le texte de sa déclaration ICI.

8 janvier 2021