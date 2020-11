Le Prix littéraire France Québec 2020 attribué à Michel Jean pour son roman Kukum

Montréal / Paris– Le Prix littéraire France Québec 2020 est attribué à Michel Jean pour son roman Kukum publié au Québec aux Éditions Libre Expression et en France aux éditions Dépaysage. L’annonce est faite simultanément en France et au Québec par Jo Ann Champagne, la déléguée nationale du prix littéraire via la page Facebook du Prix littéraire France-Québec. « En entendant la nouvelle, une grande émotion m’a envahi et mes premières pensées sont allées à tous les anciens dont Kukum raconte l’histoire et bien sûr à Almanda, ma kukum qui emportait dans le bois des livres qu’elle lisait dans la tente à ses enfants. Qu’aurait-elle pensé de tout ça ?

Et puis, j’ai ressenti une immense gratitude envers tous ces lectrices et lecteurs français qui ont assez aimé ce roman d’un auteur autochtone pour le choisir. Grâce à eux, la jeune fille de Uashat sur la Côte-Nord ou le garçon de Mashteuiatsh sait que son histoire peut traverser un océan et trouver un public. Et vous n’avez pas idée à quel point pour moi ça,c’est précieux. Ce prix, il n’est pas juste pour moi, il est pour tous les autochtones du Québec »

Ce prix, doté d’une bourse de 5 000€, sera remis en mai 2021par la Déléguée générale du Québec en France et la Fédération France Québec / francophonie, au stand Québec Édition à l’ouverture du Salon Livre Paris. Le lauréat effectuera, en fonction de l’évolution sanitaire, une tournée en France organisée par la FFQ /F.

Ce sont 543 membres, répartis au sein de 32 comités de lecture en régions, qui ont pris part au choix du lauréat. Michel Jean a obtenu plus de 58 % des votes. Outre Kukum deux autres romans étaient en lice: Sauvagines de Gabrielle Filteau-Chiba (XYZ) et Ta mort à moi de David Goudreault (Stanké et Philippe Rey.) Les trois finalistes avaient été sélectionnés par un jury franco-québécois, formé de professionnels du milieu littéraire et de représentants des comités de lecture de la Fédération France-Québec / francophonie. Le Prix littéraire France-Québec est une initiative de la Fédération France Québec/francophonie, soutenue par la Délégation générale du Québec en France, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, l’Association internationale des études québécoises et le Consulat général de France à Québec. Son objectif est de contribuer à la promotion en France de la littérature québécoise et de favoriser la rencontre et les échanges entre les auteurs québécois et les lecteurs français.

18 novembre 2020