Le Conseil des Atikamekw de Manawan «salue» l’annonce faite par la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault

Le Conseil des Atikamekw de Manawan a salué l’annonce faite samedi 3 octobre 2020 par la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, concernant le déclenchement d'une enquête publique, «afin d'éclaircir les causes et les circonstances» du décès tragique de Joyce Echaquan.

«Chaque jour au Québec et au Canada, des enfants, des femmes et des hommes autochtones sont victimes de mépris et de racisme dans le système de santé. Le cas de Joyce Echaquan à l’Hôpital de Joliette n’est certainement pas unique, c’est plutôt la pointe de l’iceberg. L’enquête publique doit nécessairement apporter des réponses qui permettront d’amorcer un changement dans la prestation des soins de santé envers les Autochtones», a déclaré Paul-Émile Ottawa, chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, par voie de communiqué. Selon M. Ottawa, il est important qu’une telle enquête ait lieu publiquement pour la recherche de la vérité. «Nous entendons y participer activement», a-t-il précisé.

5 octobre 2020