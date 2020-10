Journée mondiale des enseignantes et des enseignants

Célébrée chaque année le 5 octobre depuis 1994, la Journée mondiale des enseignant(e)s commémore la signature de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant.

La Journée mondiale des enseignant(e)s est devenue l'occasion de célébrer les progrès et de réfléchir aux moyens de surmonter les défis qui subsistent dans la promotion de la profession enseignante.

La Journée mondiale des enseignants est organisée conjointement par l’UNICEF, l’Organisation internationale du Travail et l’Internationale de l’éducation.

L’édition 2020 a pour thème « Enseignants : leaders en temps de crise et façonneurs d’avenir ». Cette journée est l’occasion de mettre la profession enseignante à l’honneur dans le monde entier, de faire le point des progrès accomplis et d’appeler l’attention sur la voix des enseignants, qui sont au centre des efforts déployés pour atteindre la cible mondiale de l’éducation : ne laisser personne de côté.

La pandémie de COVID-19 a considérablement accru les défis qui se posent partout dans le monde à des systèmes éducatifs déjà saturés. Le monde se trouve à un carrefour et nous devons travailler avec les enseignants pour protéger le droit à l’éducation et le faire appliquer dans le nouveau contexte créé par la pandémie.

Le leadership des enseignants dans le cadre des réponses aux crises est essentiel dans la mesure où ces derniers ont contribué à assurer l’enseignement à distance, à venir en aide aux groupes vulnérables, à rouvrir les établissements scolaires et à atténuer les lacunes en matière d’apprentissage. Les discussions qui se tiendront à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants aborderont également le rôle du personnel enseignant dans le renforcement de la résilience et dans le façonnement de l’avenir de l’éducation et du métier d’enseignant.

Compte tenu de la situation actuelle, les célébrations de la Journée mondiale des enseignants se dérouleront en ligne.

Une série de manifestations nationales, régionales et mondiales sont organisées tout au long de la semaine.

5 octobre 2020