Douze fois plus de cas de COVID-19 au Québec que les chiffres officiels, selon des experts

Selon une étude de l’Université de Montréal, il y aurait 12 fois plus de cas de COVID-19 au Québec que le nombre officiel. Cette situation serait susceptible de masquer la gravité de l'épidémie.

L’économiste Joshua Lewis et ses collègues soutiennent que le nombre réel d'infections était de 256 130 au Québec, en date du 22 avril, tandis que, selon les chiffres officiels, le Québec compterait 20 965 cas à cette date.

On souligne toutefois que la situation est similaire en Ontario avec 18 fois plus de cas de COVID-19 que ceux rapportés officiellement. Il y aurait donc eu 220 602 personnes contaminées, au 22 avril, et non 12 245 cas, comme il a été rapporté.

Selon les économistes, la propagation de la COVID-19 au Canada est bien plus répandue que ce qui est officiellement signalé, le dépistage au Canada étant limité à une petite fraction de la population.

Les gouvernements devraient donc se baser sur les vrais chiffres pour prendre leurs décisions soutiennent les chercheurs.

Selon Joshua Lewis, son collègue Raphael Godefroy de l’Université de Montréal et David Benatia, de l'Institut polytechnique de Paris, les gouvernements peuvent sous-estimer considérablement l'ampleur réelle de l'infection, puisqu'un grand nombre de personnes asymptomatiques ou présentant des symptômes bénins ne sont pas testées.

Source : Université de Montréal

1e mai 2020