L'Islam en Égypte. Victor Teboul, directeur de Tolerance.ca, livre un émouvant témoignage à Radio Ville-Marie sur son enfance à Alexandrie

Merci pour ce beau temoignage M. Teboul. Moi aussi j'ai connu cette belle époque bénie et le grand dérangement qui s'en ai suivi et qui échape à l'entendement puisque personne en ai sorti gagnant, ni juifs, ni arabes, ni européens, ce fut un gâchis pour tout le monde. Vous parlez de séparation des arabes des juifs, etc. comme d'une tactique mise en place par des forces externes? J'ai pas bien compris, c'est interessant et je vais continuer à vous lire pour mieux comprendre. Je crois que personne en ai sorti gagnant de cette séparation pas même les colonisateurs mais je me trompe sûrement car il est devenu assez évident depuis quelques années que les chicanes, c'est pour nous le peuple ...dans les plus hautes sphères de la finance il semblerai que tout le monde s'entend très bien, juifs, arabes, américains, russes, chinois...l'argent n'a pas d'odeur dit-on, il n'a pas de religion non plus. Ca serait ironique mais peut-être bien que les banqiuers vont réussir la oû la religion a échoué, unir tous les peuples sous un seul et même idéal, la richesse matériel...mais là je m'égares!