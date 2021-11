Débat-rencontre : «Racisme, antisémitisme, homophobie, islamophobie, la liberté d’expression en péril ?»

Montréal– Tolerance.ca, le magazine en ligne sur la tolérance, fondé par l'écrivain Victor Teboul, marquera son dixième anniversaire jeudi 29 novembre 2012, à la Librairie Zone Libre, 262 Ste-Catherine est, à Montréal, Métro Berri-UQAM.

Débat-rencontre : «Racisme, antisémitisme, homophobie, islamophobie, la liberté d’expression en péril ?»

Montréal– Tolerance.ca, le magazine en ligne sur la tolérance, fondé par l’écrivain Victor Teboul, marquera son dixième anniversaire jeudi 29 novembre 2012, à la Librairie Zone Libre, 262 Ste-Catherine est, Montréal, Métro Berri-UQAM.

Pour souligner cet événement, Tolerance.ca invite le public au ,débat-rencontre : «Racisme, antisémitisme, homophobie, islamophobie, la liberté d’expression en péril ?» animé par Osée Kamga avec la participation de Christian Agbobli, Aziz Enhaili, Sophie Jama, Naïm Kattan, Bjarne Melkevik, Ghislaine Sathoud, Anne-Marie Sicotte et Victor Teboul.

Antisémitisme, racisme, homophobie, sexisme, islamophobie sont aujourd’hui ce que nous appellerons des mot-clôture, c’est-à-dire des mots qui servent à clore le débat, à ignorer la légitimité de toute question qui dérange. Ainsi, peut-on aujourd’hui difficilement se questionner sur certains acquis des droits civiques sans passer pour raciste, s’interroger sur la reconnaissance du mariage homosexuel sans être catalogué homophobe, remettre en question l’inconditionnel appui du gouvernement canadien à la politique israélienne au Moyen Orient sans passer pour antisémite ou questionner la symbolique du voile musulman sans être taxé d’islamophobe.

Ces accusations, sérieuses au demeurant, rendent sinon impossible, du moins très difficile la conversation sociale. Elles aseptisent le discours, normalisent la langue de bois, systématisent le politiquement correct dans l’équivoque obsession d’équilibre social.

C’est à partir de ce constat que Tolerance.ca pour marquer son dixième anniversaire, se demande comment poser la question de la tolérance dans un univers de mots-clôture? Comment, par exemple, dans nos sociétés plurielles, oser faire la promotion des valeurs canadiennes et québécoises (ou simplement occidentales) sans être qualifié de lepéniste et d’ethnocentrique ? Comment évoquer la violence dans plusieurs milieux communautaires sans être catégorisé raciste? Ou questionner l’influence exercée sur les médias et les pouvoirs publics par plusieurs groupes ethnoculturels, qui se présentent comme des communautés culturelles, alors qu’ils sont en fait des groupes de pression politiques ?

En contrepartie, la société d’accueil québécoise et en particulier ses représentants, dont les médias d’informations traditionnels, sont-ils réceptifs à des questionnements provenant de milieux autres que québécois d’origine ?

Au moyen de cette discussion et fidèles à l’esprit qui anime Tolerance.ca, nous souhaitons élargir le débat afin de questionner le caractère pluriel de notre société.

À la fin du débat, les collaborateurs et collaboratrices de Tolerance.ca se feront un plaisir d’échanger avec le public et de dédicacer leurs ouvrages. Un vin d’honneur sera offert pour célébrer les dix ans de Tolerance.ca.

L’événement aura lieu jeudi 29 novembre, de 17h 30 à 20h 30, à la Librairie Zone Libre, 262 Ste-Catherine est, Montréal, Métro Berri-UQAM.

Tolerance.ca a été fondé en 2002 afin de promouvoir un discours critique sur la diversité et la tolérance. Consulté par le grand public, les professionnels des médias et les membres du monde politique et académique, Tolerance.ca rejoint des centaines de milliers de lecteurs et de lectrices aussi bien au Québec, au Canada qu’à l’étranger.

20 novembre 2012