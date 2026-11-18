A convincing vegan meat alternative needs both taste and texture – here’s how food scientists manufacture them
By Rohit Singh, Postdoctoral Researcher in Food Materials Science, West Virginia University
Jacek Jaczynski, Professor of Food Science and Muscle Food Safety, West Virginia University
Veera Vijay Basamshetty, Biomedical Research Scientist, West Virginia University
From Tofurky to Impossible Burgers, scientists use a range of manufacturing and processing techniques to turn plant-based proteins into meat alternatives.
Read complete article
© The Conversation
- Wednesday, November 18, 2026