Where in Europe could electric-powered ferries create cleaner travel routes?
By Ignat Kulkov, Researcher, EDHEC Business School; Åbo Akademi University
Anthony Katumwesigye, Researcher, Åbo Akademi University
Henry Schwartz, Project Researcher, Åbo Akademi University
Magnus Gustafsson, Researcher, Åbo Akademi University
Magnus Hellström, Professor, Åbo Akademi University
A team of researchers charts developments in all-electric ferry travel in Europe and explores the lengths ports and operators would have to go to in order to switch to fully rechargeable technology.
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© The Conversation
- Wednesday, November 18, 2026