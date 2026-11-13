Despite intense Islamophobia, Abdul El-Sayed and dozens of other Muslims elected representatives are breaking down barriers
By Nazita Lajevardi, Associate Professor of Political Science, University of Michigan
Kåre Vernby, Professor of Political Science, Stockholm University
Moa Mårtensson, Associate Professor of Political Science, Uppsala University
Three political scientists found that visible Muslim representation can make public institutions seem fairer and encourage Muslim Americans to participate in politics.
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© The Conversation
- Thursday, November 12, 2026