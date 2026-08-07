Reconciliation or recolonization? What Canada can learn by looking abroad
By Connor Guyn, Climate Policy Researcher, University of British Columbia
Sophia Alex Walters, PhD Candidate, Anthropology; Graduate Research Assistant, University of British Columbia
Tariq Harney, PhD Candidate, Graduate Research Assistant, Center for Climate Justice, University of British Columbia
New research shows that Canadian attacks on Indigenous rights are part of a clear international trend of what’s known as recolonization.
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© The Conversation
- Thursday, August 6, 2026