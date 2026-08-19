Question Time has been televised for 35 years. We tracked how it has changed, and what it means for Australian democracy
By Pandanus Petter, Postdoctoral Research Fellow, School of Politics and International Relations, Australian National University
Daniel Casey, Lecturer, Politics and International Relations, Australian Catholic University
Thiago N. Silva, Senior Lecturer in Politics and International Relations, Australian National University
New research shows Question Time has increasingly focused on the prime minister, raising questions about the ‘presidentialisation’ of Australian politics.
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© The Conversation
- Wednesday, August 19, 2026