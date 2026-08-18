Canada’s AI strategy needs educators who feel prepared, not just trained
By Lydia Scholle-Cotton, PhD Candidate, Education, Queen's University, Ontario
Cheryl Lee-Yow, PhD Student in Education, Queen's University, Ontario
Emily Luo, PhD Student in Education, Queen's University, Ontario
A survey and workshop project is designed to help educators reflect on their comfort with genAI, assessment and educational practices and their fears and challenges.
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© The Conversation
- Tuesday, August 18, 2026