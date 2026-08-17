Beyond yes or no: Why Indigenous consent to resource projects is so complex

By Margaux Maurel, Doctorante en affaires internationales spécialisée sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux des projets d'infrastructure et d'énergie dans les pays du Sud Global et l'activisme transnational. Chercheuse affiliée au CERIUM, HEC Montréal

Dominique Caouette, Professeur titulaire de science politique, Université de Montréal