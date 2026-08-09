5 flaws in the ‘augmented work’ myth: What a major Québec survey found
By Xavier Parent-Rocheleau, Professor, HEC Montréal
Julie (M.É) Garneau, professeur, relations industrielles, spécialiste de la transformation du travail et des relations du travail à l'ère numérique, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Vincent Pasquier, Professeur en GRH et relations professionnelles, HEC Montréal
AI promises more productive, more enjoyable “augmented work.” Our survey of 4,595 Quebec employees shows otherwise: uneven, ambivalent, poorly managed effects.
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- Sunday, August 9, 2026