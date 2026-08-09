5 flaws in the ‘augmented work’ myth: What a major Québec survey found

By Xavier Parent-Rocheleau, Professor, HEC Montréal

Julie (M.É) Garneau, professeur, relations industrielles, spécialiste de la transformation du travail et des relations du travail à l'ère numérique, Université du Québec en Outaouais (UQO)

Vincent Pasquier, Professeur en GRH et relations professionnelles, HEC Montréal