What happens to elephants that stray from Kruger Park? South African policy needs a rewrite
By Neil D’Cruze, Visiting Research Fellow, Manchester Metropolitan University
Angie Elwin, Visiting Research Fellow, Manchester Metropolitan University
Herbert Ntuli, Senior Lecturer, University of Pretoria
When elephants leave Kruger National Park, they are sometimes killed and their meat is shared with nearby communities. This policy may have unintended consequences.
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© The Conversation
- Thursday, August 6, 2026