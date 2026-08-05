El pueblo indígena wounaan ha hecho frente a la tala ilegal de palo de rosa y a siglos de explotación con sabiduría y belleza
By Julie Velásquez Runk, Professor of Environment and Sustainability Studies, Wake Forest University; Smithsonian Institution; University of Michigan
Chenier Carpio Opua, Member of Wounaan Podpa Nʌm Pömaam (Wounaan National Congress), Indigenous Knowledge
Doris Cheucarama Membache, Member of Wounaan Podpa Nʌm Pömaam (Wounaan National Congress), Indigenous Knowledge
Destacamos formas de celebrar la sabiduría, la alegría, la belleza y la resistencia de los indígenas wounaan mientras hablamos de la historia.
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- Wednesday, August 5, 2026