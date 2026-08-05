El pueblo indígena wounaan ha hecho frente a la tala ilegal de palo de rosa y a siglos de explotación con sabiduría y belleza

By Julie Velásquez Runk, Professor of Environment and Sustainability Studies, Wake Forest University; Smithsonian Institution; University of Michigan

Chenier Carpio Opua, Member of Wounaan Podpa Nʌm Pömaam (Wounaan National Congress), Indigenous Knowledge

Doris Cheucarama Membache, Member of Wounaan Podpa Nʌm Pömaam (Wounaan National Congress), Indigenous Knowledge