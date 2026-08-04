Is Canada finally investing in its rural communities? What funding for rural transit reveals
By Sarah-Patricia Breen, Adjunct Professor, School of Environmental Design and Rural Development, University of Guelph
Ela Mastej, PhD Student, University of Guelph
Ryan Gibson, Director and Professor, University of Guelph
While transit programs are often focused on urban places, it’s just as important to rural communities to maintain transportation links.
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© The Conversation
- Tuesday, August 4, 2026