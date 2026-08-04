Recurring risk: Like Zika, Oropouche virus can also affect the brains of unborn babies

By Stevens Rehen, Pesquisador, Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Carolina Moreira Voloch, Professora associada do Departamento de Genética, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Renato Santana Aguiar, Virologista e pesquisador Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino e, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)