Recurring risk: Like Zika, Oropouche virus can also affect the brains of unborn babies
By Stevens Rehen, Pesquisador, Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Carolina Moreira Voloch, Professora associada do Departamento de Genética, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Renato Santana Aguiar, Virologista e pesquisador Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino e, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
As cases surged in 2024 in Brazil, reports also emerged of deaths and babies born with microcephaly and other congenital malformations linked to Oropouche virus infection.
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- Tuesday, August 4, 2026