Ghana’s housing problem goes beyond numbers – it’s also about quality
By Bismark Aha, Senior Lecturer in Real Estate, Nottingham Trent University
Abubakar Sadiq Abass, Researcher, City and Regional Planning, Middle East Technical University
Philip Kofi Alimo, Post Doctoral Researcher, Urban Planning, Economics and Transport Laboratory, ENTPE
Richmond Juvenile Ehwi, Senior lecturer, Oxford Brookes University
For years, Ghana’s housing debate has revolved around one headline figure: a national shortage commonly estimated at about 1.8 million homes. The number is useful. It signals that housing supply has failed to keep pace with population growth, urbanisation…
Read complete article
© The Conversation
- Tuesday, August 4, 2026