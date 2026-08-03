In memory care deserts, senior centers can help close the gap in brain-related healthcare
By Rasheera Dopson, Graduate Research Assistant in Disability Health, Northern Arizona University
Eric Cerino, Associate Professor of Psychological Sciences, Northern Arizona University
Megan McCoy, Assistant Professor of Social Work, Northern Arizona University
Paulina German, Graduate Research Assistant in Social Work, Northern Arizona University
Specialized health care for brain-related issues can be lacking in rural areas, but collaborative, community-based approaches can help address these inequities.
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© The Conversation
- Monday, August 3rd 2026