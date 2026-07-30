Preeclampsia rates in minority communities shed light on the social roots of maternal health disparities
By Carina Heckert, Associate Professor of Anthropology, University of Texas at El Paso
Kyle Wiley, Assistant Professor of Sociology and Anthropology, University of Texas at El Paso
Disproportionate rates of preeclampsia – a potentially dangerous pregnancy complication – in immigrant populations reflect the physical toll of social and economic insecurities.
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© The Conversation
- Thursday, July 30, 2026