No, the Supreme Court didn’t declare unilingual Canadians ‘inferior’
By François Larocque, Full Professor, Research Chair in Language Rights, Faculty of Law | Professeur titulaire, Chaire de recherche Droits et enjeux linguistiques, Faculté de droit, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Michel Doucet, Emeritus Professor, Faculty of Law
Serge Rousselle, Full Professor / Professeur titulaire, Faculty of Law
New Brunswick is Canada’s only officially bilingual province. That’s why a recent Supreme Court decision on whether the province’s lieutenant-governor should be bilingual makes perfect sense.
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© The Conversation
- Tuesday, July 28, 2026