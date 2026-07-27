Visible mending: why showing off repairs is better than hiding them
By Amber Martin-Woodhead, Senior Research Associate in Design for Sustainability, Manchester Metropolitan University
Elaine L Ritch, Reader in Fashion, Marketing and Sustainability, Glasgow Caledonian University
Martyn Evans, Professor of Design, Manchester Metropolitan University
Although visible mending was once seen as a quiet, grassroots resistance movement to fast fashion, its popularity is fast growing.
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© The Conversation
- Monday, July 27, 2026