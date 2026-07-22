How telehealth is fuelling a surge in ADHD scripts in a business model that benefits the rich
By Luke Sy-Cherng Woon, Visiting Fellow, National Centre for Health Workforce Studies, Australian National University
Jeffrey C.L. Looi, Associate Professor, Social Psychiatry and Epidemiology Research Unit, School of Medicine and Psychology, Australian National University
Tarun Bastiampillai, Professor of Psychiatry, Flinders University
Wai-Man Liu, Associate Professor, Research School of Finance, Actuarial Studies and Statistics, Australian National University
Yes, telehealth has improved access for people seeking ADHD treatment. But a new study suggests it’s also a money spinner.
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© The Conversation
- Wednesday, July 22, 2026