Six years on, why lobbying success for COVID victims’ association in Italy over pandemic mismanagement matters
By Chiara Alfieri, Anthropologue de la santé, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Alice Desclaux, Anthropologue de la santé, TransVIHMI, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Marc Egrot, Anthropologue, médecin et chargé de recherche à l'IRD, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Six years after Italy became Europe’s COVID-19 ground-zero, successful action led by a victims’ association against health governance failings sets an encouraging precedent.
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- Tuesday, July 21, 2026