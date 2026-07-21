Six years on, why lobbying success for COVID victims’ association in Italy over pandemic mismanagement matters

By Chiara Alfieri, Anthropologue de la santé, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Alice Desclaux, Anthropologue de la santé, TransVIHMI, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Marc Egrot, Anthropologue, médecin et chargé de recherche à l'IRD, Institut de recherche pour le développement (IRD)