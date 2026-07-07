Canada’s multicultural success story is built on class inequalities, not just cultural differences
By Aryan Karimi, Assistant Professor, Sociology, University of British Columbia
Sophie Xiaoyi Liu, PhD Candidate in Sociology, University of British Columbia
Thomas Kemple, Professor of Sociology, University of British Columbia
Canada likes to describe itself as a multicultural success story — a place where people from radically different backgrounds live side by side without much of the social turmoil seen elsewhere.
The usual explanation credits Canada’s points-based immigration system, its official multiculturalism policy or some deeper national tolerance for people’s differences.
To test this multicultural narrative, we…
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© The Conversation
- Tuesday, July 7, 2026