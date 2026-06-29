Australians are hungry for new history books – but historians are pressured not to publish locally
By Michelle Arrow, Professor of History, President, Australian Historical Association, Macquarie University
Frank Bongiorno, Director, Vice-Chancellor's Centre of Public Ideas (CoPI) and Donald Horne Professor of History and Public Ideas, University of Canberra
Katie Holmes, Emeritus Professor of History, La Trobe University
Yves Rees, Senior Lecturer in History, La Trobe University
A new study shows that workplace priorities for Australian historians make it harder for their work to reach Australian readers – despite strong public interest.
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© The Conversation
- Sunday, June 28, 2026