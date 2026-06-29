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Mixed messages: why media advice about teen sleep can leave parents fatigued

By Mary Breheny, Research associate, Te Kunenga ki Pūrehuroa – Massey University
Leigh Signal, Professor in Fatigue Management and Sleep Health/Associate Dean, Research, Te Kunenga ki Pūrehuroa – Massey University
Rosie Gibson, Associate Professor, School of Psychology, Massey University, Te Kunenga ki Pūrehuroa – Massey University
Media articles can present adolescent sleep issues as both a normal part of growing up and a sign of deeper problems. How should parents make sense of it?The Conversation


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© The Conversation -
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